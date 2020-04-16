Самые большие и вкусные роллы в Казани!

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Масло растительное, креветки, морковь, лук репчатый, перец болгарский, фасоль стручковая, соус "Терияки" (лапша на выбор)
WOK с креветками
Масло растительное, креветки, морковь, лук репчатый, перец болгарский, фасоль стручковая, соус "Терияки" (лапша на выбор)
280 гр.
249.00 руб.
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Филадельфия, Цезарь-ролл, Ясай маки, Дракон, Запеченный с курицей, Запеченный с лососем, Темпура краб, Классический с помидором
2,1 кг. (64 шт.)
1149.00 руб.
Последние отзывыЧитать все 18 отзывов
16.04.2020
Очень вкусные роллы, и размер) и вкус радует. Доставка быстрая. Берём по акции " счастливые часы". Огонь просто.
11.04.2020
Очень понравились роллы и пицца) Сочные и нежные!
08.04.2020
Молодцы ребята. Очень вкусно и достойно. Так держать!
23.03.2020
Постоянно заказываю у вас суши и пиццу!!!
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