Самые большие и вкусные роллы в Казани!

Добро пожаловать в АКВА СУШИ! Мы предоставляем широкий выбор вкуснейших свежих больших ролл, итальянской пиццы на тонком тесте и знаменитой WOK лапши, обеспечиваем быструю недорогую доставку по всей Казани. Мы открылись в 2015 году и каждый день радуем своих клиентов полезной и вкусной едой. Читайте наши отзывы, пишите их, присоединяйтесь и кушайте на здоровье! Приятная бонусная программа и многое другое.



Кроме роллов Вы можете заказать пиццу, доставка пиццы и роллов от 650 рублей бесплатно!