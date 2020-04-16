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СЧАСТЛИВЫЕ ЧАСЫ
Не пропустите! Все больше и больше скидок каждый день с 10:00 до 16:00
Самые большие и вкусные
роллы в Казани!
Бесплатная доставка от 650 рублей
10:00 - 23:00
без обеда и выходных
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Мы рекомендуем

6
Скидка -30%
Сет Императорский и пицца Барбекю
Сет Императорский и пицца Барбекю
1461.60 руб.
2088.00 руб.
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4
Сыр «Моцарелла», бекон, яйцо, помидоры, зелень
Оригинальная
Оригинальная
Сыр «Моцарелла», бекон, яйцо, помидоры, зелень
400.00 руб.
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4
Соус на пиццу, сыр моцарелла, сервелат, бекон, ветчина, куриное филе, маслины, зелень
Мясной пир
Мясной пир
Соус на пиццу, сыр моцарелла, сервелат, бекон, ветчина, куриное филе, маслины, зелень
450.00 руб.
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5
Новинка
Масло растительное, креветки, морковь, лук репчатый, перец болгарский, фасоль стручковая, соус "Терияки" (лапша на выбор)
WOK гречневая лапша с креветками
WOK с креветками
Масло растительное, креветки, морковь, лук репчатый, перец болгарский, фасоль стручковая, соус "Терияки" (лапша на выбор)
280 гр.
гречневая яичная пшеничная
249.00 руб.
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7
Филадельфия, Цезарь-ролл, Канада, Запеченный с курицей, Темпура сяке, Темпура краб, Ясай Маки, Классический с огурцом, Темпура Аква, Классический с лососем
Сет Императорский
Сет Императорский
Филадельфия, Цезарь-ролл, Канада, Запеченный с курицей, Темпура сяке, Темпура краб, Ясай Маки, Классический с огурцом, Темпура Аква, Классический с лососем
2.4 кг. (80 шт.)
1649.00 руб.
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0
Сет Хиросима 1/2 и пицца Гавайская
Сет Хиросима 1/2 и пицца Гавайская
749.00 руб.
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7
Филадельфия, Цезарь-ролл, Ясай маки, Дракон, Запеченный с курицей, Запеченный с лососем, Темпура краб, Классический с помидором
Сет Мацумото
Сет Мацумото
Филадельфия, Цезарь-ролл, Ясай маки, Дракон, Запеченный с курицей, Запеченный с лососем, Темпура краб, Классический с помидором
2,1 кг. (64 шт.)
1149.00 руб.
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3
Сыр Моцарелла, красный лук, соус Барбекю, куриное филе, бекон
Цыпленок барбекю
Цыпленок барбекю
Сыр Моцарелла, красный лук, соус Барбекю, куриное филе, бекон
439.00 руб.
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Последние отзывы
Оксана
16.04.2020
Очень вкусные роллы, и размер) и вкус  радует. Доставка быстрая. Берём по акции " счастливые часы". Огонь просто.
Гульназ
11.04.2020
Очень понравились роллы и пицца) Сочные и нежные!
Владимир
08.04.2020
Молодцы ребята. Очень вкусно и достойно. Так держать!
Амир
23.03.2020
Постоянно заказываю у вас суши и пиццу!!!
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Заказать звонок
+7 (843)2501-600
akvasushi@mail.ru

Самые большие и вкусные роллы в Казани!

Добро пожаловать в АКВА СУШИ! Мы предоставляем широкий выбор вкуснейших свежих больших ролл, итальянской пиццы на тонком тесте и знаменитой WOK лапши, обеспечиваем быструю недорогую доставку по всей Казани. Мы открылись в 2015 году и каждый день радуем своих клиентов полезной и вкусной едой. Читайте наши отзывы, пишите их, присоединяйтесь и кушайте на здоровье! Приятная бонусная программа и многое другое.

Кроме роллов Вы можете заказать пиццу, доставка пиццы и роллов от 650 рублей бесплатно!